Qatar 2022 : le Sénégal logé dans le groupe A avec le Qatar, les Pays-Bas et l'Equateur

Le Sénégal, champion d’Afrique, est logé dans le groupe A de la Coupe du monde de football 2022 prévue au Qatar, aux côtés du pays organisateur, des Pays-Bas et de l’Equateur, a appris l’APS à l’issue du tirage au sort de la phase finale de cette compétition.



Les Lions du Sénégal se sont qualifiés pour la troisième fois à une phase finale de Coupe du monde après leur victoire sur les Pharaons d’Egypte, battus par 3 tirs au but à 1, mardi, au stade Abdoulaye-Wade, situé dans la nouvelle ville de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar.



Après les éditions de 2002 et 2018, le Sénégal décroche sa troisième qualification à une phase finale de la compétition internationale de football la plus prestigieuse.



Le prochain Mondial de football aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022.



Le match d’ouverture opposera le pays organisateur à l’Equateur. Le même jour, le Sénégal effectuera sa première sortie, contre les Pays-Bas, avant d’affronter le Qatar, le 25 novembre, puis l’Equateur, le 29.



APS