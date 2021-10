Quai de pêche de Saint-Louis : dépités, les mareyeurs passent à la vitesse supérieure – vidéo

Les jeunes mareyeurs décident de ne plus payer de tickets et de taxes affairant à la gestion du quai de pêche de Saint-Louis. « Nous avons pris nos responsabilités puisque les autorités nous ont tourné le dos », ont-ils martelé ce matin à l’issue d’une rencontre. Ce, après avoir lancé un premier mieux cri de cœur relaté sur notre portail. Rappelons qu’ils dénoncent la mauvaise gestion des lieux marqués par une insalubrité manifeste et un manque d’éclairage.