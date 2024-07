Quantité produite, premières ventes de pétrole Sénégalais : Woodside donne des détails

Le projet Sangomar a commencé à produire du pétrole depuis juin dernier. La compagnie Woodside, opérateur du champ, a informé que «la première cargaison a été chargée pour livraison en Europe», comme l’avait d’ailleurs annoncé iGFM.



«Après le trimestre, nous avons atteint un débit brut maximal de 75 000 barils par jour et l’accélération de la production se poursuit comme prévu», a indiqué Meg O’Neill, la Président et Directrice général de la compagnie pétrolière.



Elle souligne que sa compagnie, pour l’ensemble de ses projets, est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production pour l’ensemble de l’année de 185 à 195 millions de barils (MMbep), avec une production pour le deuxième trimestre de 44,4 MMbep.



«L’ajout de Sangomar au portefeuille de Woodside apportera une valeur durable aux actionnaires et des avantages économiques significatifs pour le Sénégal», dit-elle dans le rapport du second trimestre de sa compagnie.



Comme annoncé dans notre article du vendredi 12 juillet, c’est le navire Maran Poseidon, battant pavillon grec, qui transporte les premières cargaisons de pétrole du Sénégal. Il a accosté le 1er juillet dernier au niveau de la plateforme pétrolière pour charger le brut.



Selon S&p Global Commodities at Sea, la première cargaison de pétrole sénégalais est destinée au hub néerlandais de Rotterdam, tandis qu’une seconde cargaison devrait être déchargée prochainement à Trieste, en Italie.



Une expédition vers Rotterdam suggère que le premier lot sera raffiné dans l’une des grandes raffineries de la ville, à savoir la raffinerie Pernis de Shell, d’une capacité de 404 000 b/j.



Les importations vers Trieste indiquent que les approvisionnements sont destinés à la raffinerie MiRO de Shell à Karlsruh. Plus grande raffinerie d’Allemagne, MiRO a une capacité de 310.000b/j.