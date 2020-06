Quatre décès supplémenatires liés au Coronavirus

Il a également informé que ce lundi, 83 nouveaux cas ont été enregistrés sur un échantillon de 1254 tests réalisés. Parmi les nouveaux cas, il y a eu 64 contacts suivis et 19 cas communautaires. Lesquels sont répartis entre Parcelles assainies, Grand Yoff, Diamniadio, Fass Mbao, Guédiawaye, Diamaguène, Keur Mbaye Fall, Richard Tol et Touba.



Par ailleurs, d’après le porte-parole du jour du ministère de la santé, il y a eu 80 patients qui ont été contrôlés négatifs donc guéris. Là où 22 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.



À ce jour, le Sénégal a enregistré un total de 5173 cas positifs, dont 3424 guéris et 1684 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures d’hygiène pour lutter contre la propagation de la maladie.



Avec EMEDIA