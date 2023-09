RAO : le plaidoyer fort de Sohibou NIANG en faveur de sa jeunesse.

Liesse à la finale du tournoi de l’émergence été jouée hier dimanche. Pour sa troisième édition, c’est Sohibou NIANG, jeune responsable au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BYY) et fils de la localité qui a été désigné parrain de la compétition. Ce dernier a plaidé en faveur de l’érection d’un stade moderne à RAO. « Nous voulons que cette aire de jeunes soit encadrée et que des tribunes y sont édifiées. Les ressources qui partent à Saint-Louis pour l’organisation de matchs peuvent rester ici », a dit le membre du conseil départemental de Saint-Louis. Sohibou NIANG a réaffirmé son ancrage dans la coalition présidentielle et sa volonté d’œuvrer pour sa victoire. Il exhorte toutefois les responsables du parti à retourner vers la base et à soutenir ceux qui s’engagent pour sa massification.