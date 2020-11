RAPPEL - Mosquées démolies à Guet-Ndar : Déjà 4 ans, l'inoubliable chagrin ...

11 novembre 2016 - 11 novembre 2019, il y a quatre ans, les mosquées Hadramé et Yankhoba, ont été démolies pour lutter contre l'anarchie et l'emprise sur le domaine public. Des sanglantes échauffourées avaient éclaté sur la Langue de Barbarie opposant des forces de l'ordre et des populations défavorables à l'opération. L'école Cheikh TOURÉ a été saccagée par des manifestants excédés. Plusieurs personnes ont été arrêtées puis incarcérées. Aujourd'hui, l'anarchie qu'on annoncait combattre, s'est confortablement installée. La grande mosquée de Guet-Ndar promise en compensation peine à sortir de terre depuis la pose de la première pierre par le président Macky SALL. L'institut islamique de de Serigne Hadramé DIOP vit en sans toit et dans la profonde vétusté.