RÉINTÉGRATION DES MIGRANTS DE RETOUR : À Ross-Béthio, la démarche innovante de l’association Jeunesse Espoir (vidéo)

Soutenue par la GIZ, l’association Jeunesse Espoir a mobilisé, jeudi, des élus et autres acteurs de développement de la Commune de Ross-Béthio autour d’un atelier de réflexions sur la prise en charge des besoins matériels et moraux des migrants de retour. Un cadre de concertation a été mis en place en marge du conclave présidé par l’adjoint au Sous-Préfet, Mody KONÉ. Une plateforme web a été mise à la disposition des parties prenantes. « Cet outil permet de recueillir des données fiables de manière coordonnées et synchronisées des migrants », a confié Fara NDIAYE, le président de cette structure.