REPLAY - Vivez la retraite aux flambeaux à Saint-Louis ( vidéo)

Revivez la belle procession des forces de défense et de sécurité dans les rues de Saint-Louis. Deux contingents ont simultanément sillonné le faubourg de SOR et la Langue de Barbarie, accompagnés par les porteurs de foulards et des populations. La fête, grandiose et sublime, démarre à NDAR avant la célébration, ce 04 avril sur la place Faidherbe !