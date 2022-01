RETARD DANS LE PAIEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE : À Saint-Louis, les allocataires du FNR dénoncent un manque de respect et considération

Les allocataires du Fonds National de Retraite (FNR) de la région de Saint-Louis éprouvent d'énormes difficultés pour disposer de leurs pensions de retraite au niveau de la Poste. Ils dénoncent un manque de respect et de considération de la part des autorités étatiques à leur égard. Une situation qui, disent-ils, leur met mal à l'aise vu qu'ils demeurent toujours des soutiens de famille après avoir pendant longtemps servi leur nation.





Ils ont été nombreux ce vendredi 28 janvier, à Saint-Louis parmi les allocataires du Fonds National de Retraite (FNR) à se pointer au niveau de la Poste pour récupérer leurs pensions mais en vain. Une situation répétitive qu'ils n'ont pas du tout apprécié. Ces personnes qui pour la plupart sont des retraités de l'enseignement ou des forces armées ont dénoncé avec la dernière énergie le manque de respect et de considération de la part des autorités. Pourtant ils ont tout donné à leur nation et l'ont servi pendant des dizaines d'années mais éprouvent aujourd'hui d'énormes difficultés à pouvoir disposer de leurs pensions de retraite.



"J'ai tellement mal. C'est un éternel recommencement parce qu'à chaque fois qu'on vient pour se faire payer, on nous dit qu'on ne peut pas dépasser la somme de 50 000 FCFA. Cela n'est pas possible puisqu'au même moment, des milliards ont été distribués aux populations durant la récente campagne électorale", a renseigné l'enseignant à la retraite, sous le couvert de l'anonymat. Le même calvaire est vécu aussi par Ibrahima Ndiaye, un gendarme à la retraite qui a attiré l'attention des autorités sur le fait que les personnes du troisième âge demeurent toujours des soutiens de famille.



"Nous demeurons jusqu'ici des soutiens de nos familles parce que nos enfants n'ont pas encore d'emplois. Donc nous sommes obligés de faire face à cette situation avec nos maigres revenus. Nous payons avec les inscriptions et les fournitures scolaires à nos enfants qui sont à l'école", a-t-il précisé. Sa thèse est confirmée par Moussa Ndiaye, un autre retraité des Forces Armées. "C'est avec nos maigres pensions que l'on nourrit nos enfants et les prenons entièrement en charge", a-t-il souligné. Aujourd'hui, leur souhait est que les autorités leur vouent plus de respect et de considération.



NdarINFO