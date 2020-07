RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 : Mansour FAYE lance l'approche communautaire à Saint-Louis (vidéo)

Le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et Territoriale a lancé, ce matin, l’approche communautaire préconisée par le Gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Cette phase pilote a été mise sur orbite lors d’un atelier d’échanges avec les conseils de quartiers et d’acteurs territoriaux de la ville. Mansour FAYE, par ailleurs, maire de Saint-Louis a renseigné, que ce programme prévoit notamment « des conventions locales signées avec les communes à travers les représentants des entités territoriales (quartiers, villages) pour préparer les populations à toute forme d’agression (pandémies, catastrophes naturelles, etc.) ». M. FAYE a aussi signalé que « le contenu de ce protocole sera défini par la commune, elle-même, selon ses préoccupations ». Pour ce faire, des rencontres seront tenues à la base pour recueillir les différentes aspirations.