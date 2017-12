Rage des Jeunes "Oustaz" : " Mansour FAYE trop fêtard alors que Saint-Louis souffre" (vidéo)

Le président de l’association des jeunes « oustaz » s’est insurgé, vendredi, contre l’organisation par le maire de Saint-Louis des deux concerts sur la place Faidherbe, au moment où, dit-il, une partie de la population de ville baigne dans la souffrance ».





« Ceux dont les maisons ont été détruites sur la Langue de Barbarie et qui ont été logés dans des tentes de fortune dans une surface déserte ne pensent pas s’adonner à la fête. Ils luttent en ce moment contre le froid et la poussière », crie Oustaz Alioune Blondin BOYE.



Il appelle Mansour FAYE à « faire preuve de compassion envers les pauvres et ceux qui n’ont pas d’emplois », à « concentrer les ressources de la ville dans la lutte contre les ordures. « Saint-Louis est sale et puante, c’est cela la priorité », a-t-il ajouté.



« Les priorités sont ailleurs et ces concerts couteux sont inutiles et sans rendements. Les Saint-Louisiens sont très fâchés contre Mansour FAYE », a ajouté M. BOYE.



►►► Suivez sa réaction …