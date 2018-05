Ramadan 2018 : La lune ne sera visible à l’œil nu que le mercredi 16 mai selon l’Aspa

Le mardi 15 Mai à 11h48mn50s Gmt aura lieu la conjonction qui va correspondre au moment précis où la lune se trouve entre le soleil et la terre. Seulement « à cause de l’heure tardive de la conjonction, il sera impossible de voir le premier croissant lunaire à l’œil nu au Sénégal » a informé le communiqué de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa).



« La Lune se couchera à 19h42, soit 12mn après le soleil qui se couche à 19h30. Elle sera trop proche du Soleil couchant et noyée dans sa lueur. La surface éclairée ne sera que de 0,33% » précise le document.



Par conséquent, «mercredi 16 mai : Il sera possible de voir la lune à l’œil nu au Sénégal. La zone de visibilité à l’œil nu couvrira l’ensemble des pays d’Afrique. La lune se couchera à 20h43, ce qui est largement suffisant, avec un ciel dégagé, pour apercevoir le croissant après le coucher du Soleil. La lune sera alors âgée de 1j8h et sa surface éclairée sera de 2,6%.» lit-on dans le document.



Les astronautes de recommander : « Pour le mardi 15 Mai, La carte de visibilité montre que pour l’Asie, le Moyen Orient, l’Europe et l’Australie, la lune se couchera soit avant le Soleil (en rouge), soit avant la conjonction (en mauve). Nous recommandons donc la vigilance pour toute déclaration de visibilité à l’œil nu du croissant en provenance de ces zones »



LE QUOTIDIEN