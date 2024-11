Rappel à Dieu de Moustapha Ba: Macky Sall rend hommage à son ancien ministre des Finances

Le monde des finances sénégalaises est en deuil suite au décès de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget, survenu ce lundi 4 novembre 2024. Macky Sall a rendu hommage à Mamadou Moustapha Bâ sur son compte Twitter.



L'ancien chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, a exprimé sa profonde tristesse en ces termes : « Je suis très peiné d’apprendre le décès de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre. Notre pays perd un illustre fils, d’une grande probité morale, un cadre émérite, aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles. Avec mes condoléances émues, j’exprime ma profonde compassion à sa famille éplorée. Puisse Allah lui accorder Sa grâce et Son paradis. »

Cet hommage souligne les qualités exceptionnelles de Mamadou Moustapha Bâ, tant sur le plan professionnel que personnel.

Cheikh Tidiane NDIAYE