Rapport de la Cour des comptes : "Des agents de l'Etat payés deux fois dans le mois"

D’après la Cour et repris par Libération, l’examen des fichiers de la masse salariale a permis de constater que ces agents disposent de comptes bancaires dans lesquels les montants positionnés correspondent à ceux figurant dans les états de paiement du billeteur.



Les vérificateurs ont souligné, matricule à l’appui, le cas d’un contrôleur du Trésor. En effet, il figure deux fois dans les fichiers de la masse salariale avec les montants différents pour les mois de mars, juin, septembre et décembre 2018.



Pour les mois de mars, juin, septembre et décembre, il est payé par billetage et des montants sont virés dans son compte bancaire.



Interrogé par la Cour, le directeur de la solde au moment des constations, a soutenu que ces paiements concerneraient des agents comptables particuliers exerçant dans les postes diplomatiques et qui seraient payés par billetage par le Trésorier payeur pour l’étranger mais leurs éléments variables de salaires sont payés par virement local.



Un argument taillé en pièces par la Cour des comptes qui a signalé que les bénéficiaires des paiements concernés ont été payés par le billetage de la Solde qui dépend Payeur général du Trésor et du Trésorier payeur pour l’étranger.



