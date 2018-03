Rapt d’enfant à la Médina : Idiatou Diallo placée sous mandat de dépôt

Seneweb News

Idiatou Diallo a été placée sous mandat de dépôt hier, jeudi 29 mars. Selon Libération, qui donne l’information, elle a été écrouée par le Doyen des juges pour enlèvement d’un enfant de moins de 7 ans.Le journal signale que la dame de 26 ans «présente un profil trouble». Car hier, à la cave du tribunal, elle arborait en permanence le sourire et saluait tout le monde.Idiatou Diallo a été arrêté au niveau de la poste Médina trainant une fille qui pleurait. Cettedernière confiera aux enquêteurs que la mise en cause lui a proposé deux pièces de 50 francs Cfa qu’elle a refusé de prendre. Malgré son refus de la suivre en échange de l’argent, la dame a tenté de l’amener de force.Libération informe que lors de son interrogatoire, Idiatou Diallo a répondu normalement aux premières questions avant de commencer à tenir des propos incohérents, et à réclamer un certain Chérif. Ce dernier, rapporte le journal, serait Chérif S., son ex-mari, avec lequel elle a eu deux filles et un garçon.Interrogé par les enquêteurs, Chérif S. révélera avoir quitté la dame en 2003. Il n’a pas manqué de signaler que celle-ci peut se montrer violente «en cas de crise».La sœur d’Idiatou Diallo a confirmé les propos de son ex-beau-frère. Soulignant que la mise en cause a été internée à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Contacté par les éléments de Sûreté urbain, L. G. Boissy, médecin dans cette structure de santé, a confié qu’Idiatou Diallo souffre de troubles d’humeur de type maniaco-dépressif.