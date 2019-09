Rebeuss : La santé du journaliste Adama Gaye se détériore

Incarcéré à la prison de Rebeuss pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État, le journaliste Adama Gaye n'est pas en grande forme depuis quelques jours. Selon L'As, qui cite des sources proches de la famille du journaliste, son taux de glycémie est monté à un niveau inquiétant.



Âgé de plus de 60 ans, il devait être entendu sur le fond jeudi dernier. Mais, rappelle le journal, "le Doyen des juges d'instruction, Samba Sall, semble l'avoir oublié dans les geôles" de la célèbre Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss où deux détenus sont décédés récemment.



SENEWEB