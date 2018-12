Réception au port de Dakar de 336 unités mobiles d’habitations pour les sinistrés de la Langue de Barbarie ( Photos )

Dans le cadre de l’exécution du Projet de Relèvement d’urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), l’Agence de Développement municipal (ADM) a organisé ce matin, au Port Autonome de Dakar, d’une cérémonie officielle de réception de 336 unités mobiles d’habitation (UMH).



Cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, Dr Yaya Abdoul Kane, du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et Maire de Saint- Louis Mansour Faye, d’un élu de la Commune de Gandon, du représentant de la Directrice des Opérations de la Banque mondiale, du Directeur général de l’ADM Cheikh Issa Sall et du Représentant de l’UNOPS (Bureau des Nations unies pour les Services d’Appui aux Projets).



Ces 336 UMH qui seront, après la cérémonie, acheminées à Saint-Louis, constituent le premier lot des 660 UMH que l’UNOPS devra, conformément à la convention signée avec l’ADM, fournir et installer à Diougop pour le relogement provisoire des populations sinistrées vivant actuellement à Khar Yalla et sur d’autres sites.



Il faut rappeler l’objectif principalement visé par la première composante du SERRP, est de prendre en charge la problématique de ces populations sinistrées, à travers deux (02) phases de relogement.



D’abord, le relogement provisoire avec l’installation d’unités mobiles visant à répondre aux besoins immédiats des populations déplacées (environ 259 familles), vivant dans des conditions extrêmement difficiles sur le camp de Khar Yalla et autres sites.



Ensuite, le recasement définitif de ces populations y compris celles habitant actuellement dans la zone à haut risque de submersion côtière de la Langue de Barbarie.



Ainsi, en attendant la construction de logements pour laquelle la procédure y efférente est bien engagée, l’acquisition et l’installation, à terme, des 660 unités mobiles d’habitation (UMH) sur le site de Diougop, contribueront grandement à l’atteinte de cet objectif.