Reconnaissance : Le doyen Laye Diaw honoré par les anciennes du DUC

L’amicale des anciennes duchesses a organisé mardi 22 Mars 2023, une cérémonie « Sargal » dédiée au journaliste/reporter sportif Monsieur Abdoulaye Diaw, mémoire vivante du sport Sénégalais.

La cérémonie qui a réuni les différentes générations de basketteuses du DUC et des anciens Présidents de la section basket a été parrainée par le Directeur actuel du COUD, Maguette Sène et la marraine Ndeye Maguette Thioune secrétaire général du CNTS/FC.



Les activités de la journée ont débuté par un récital de coran à la mémoire des disparus. Elles ont rehaussé leurs baskets par un match plaisant rempli de souvenirs.



Pour rappel, ces différentes générations ont inscrit les plus belles pages de l’histoire du Club. Considéré comme une référence dans le basketball sénégalais après avoir battu tous les records des Guinness de performances, le DUC compte à son actif plus de 17 titres au championnat national féminin avec 7 grands chelems.



Les duchesses ont remporté le graal 13 fois en coupe du Sénégal. Pour la coupe du maire, elles sont largement devant leurs concurrentes avec 15 victoires. En plus, elles ont été championnes d’Afrique 4 fois et 8ème place mondiale à Havane en 2005.



L’événement s’est terminé par la remise de distinction à des anciens, coachs, arbitres, encadreurs entre autres.