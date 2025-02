Recrutement d’ouvriers agricoles en Espagne : Voici comment postuler

Un programme encadré pour une migration maîtrisée

Comment postuler ?

Selon le communiqué officiel, les inscriptions se feront exclusivement en ligne via le site https://baos.sec.gouv.sn . Elles débuteront le mercredi 5 février 2025 à 08 heures et seront clôturées le vendredi 7 février 2025 à 18 heures.Le ministère précise que les candidats ayant déjà soumis leur dossier physique auprès des Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) ne sont pas concernés par cette procédure en ligne.Ce programme de migration circulaire s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l’Espagne pour favoriser une mobilité professionnelle encadrée et offrir des opportunités aux travailleurs sénégalais.La migration circulaire est un modèle qui permet aux travailleurs de bénéficier d’emplois saisonniers à l’étranger tout en garantissant leur retour dans leur pays d’origine après la période de travail convenue. Elle constitue une alternative à la migration irrégulière et contribue à la lutte contre le chômage en offrant des opportunités professionnelles aux jeunes sénégalais.Les autorités encouragent donc les candidats intéressés à soumettre leur dossier dans les délais impartis afin de maximiser leurs chances d’être sélectionnés.1. Se rendre sur le site officiel https://baos.sec.gouv.sn. 2. Remplir le formulaire d’inscription en ligne.3. Soumettre les documents demandés avant la date limite du 7 février 2025 à 18h.Ce programme s’inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement sénégalais pour encadrer et sécuriser la migration professionnelle, tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre du secteur agricole espagnol.