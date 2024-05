Redressement fiscal hauteur de 2 milliards : Le groupe Dmedia parle d’un harcèlement de la part des nouvelles autorités

La direction des ressources humaines du groupe Dmedia a informé, mardi, son personnel, dans une note, avoir fait l’objet d’un harcèlement de la part des nouvelles autorités par le biais des services fiscaux réclamant le paiement de plus de 2 milliards sur la base d’une taxation d’office.



« Depuis quelques jours le Groupe Dmedia fait l’objet d’un harcèlement de la part des nouvelles autorités. Le dossier fiscal de Dmedia, bien que pendant devant la justice a été réouvert par les services fiscaux réclamant sous huitaine le paiement de plus de 2 milliards sur la base d’une taxation d’office que la direction conteste par voie judiciaire », peut-on lire.



La direction informe avoir reçu, mardi, une équipe de l’inspection du travail pour un contrôle dans les locaux de Dmedia.



« Nous informons le personnel que le groupe Dmedia est en règle avec ses collaborateurs ainsi que toutes les institutions sociales du pays. Chaque salarié du groupe a la possibilité et le loisir de vérifier lui même sa situation au niveau de la caisse de sécurité ainsi qu’à l’IPRES », a rassuré la direction des ressources humaines.



Elle a par ailleurs encouragé les travailleurs du groupe Dmedia et rassuré de son « soutien indéfectible pour la réussite de votre mission d’information envers les sénégalais ».