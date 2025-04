Réformes annoncées : le cri d’alerte du Nord sur la santé mentale

Alors que le Premier ministre a récemment annoncé une réforme majeure du secteur de la santé mentale, la région nord du Sénégal, en particulier Saint-Louis, expose ses failles. Faible couverture médicale, manque criant de personnel spécialisé – seulement deux psychiatres pour toute la région – et absence de structures adaptées rendent la prise en charge des malades extrêmement difficile. Faute de solutions locales, les patients sont souvent transférés vers Thiès ou Dakar, un parcours décourageant pour de nombreuses familles. Résultat : de plus en plus de personnes atteintes de troubles mentaux errent dans les rues de Saint-Louis, avec des conséquences sur la cohésion sociale et la sécurité publique. Les acteurs de terrain saluent l’annonce gouvernementale, mais rappellent que l’urgence est réelle.