Réformes institutionnelles : le SEN de l'APR exige une clarification et une consultation populaire

Dans un communiqué publié le dimanche 6 avril, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) a exigé des clarifications sur les réformes institutionnelles récemment annoncées par le Président Diomaye Faye. Le SEN a souligné que "une clarification immédiate est nécessaire concernant les réformes institutionnelles proposées, afin d’en évaluer la pertinence, alors que les priorités actuelles concernent plutôt la faiblesse du pouvoir d’achat des ménages, les licenciements abusifs de milliers de jeunes, l’insécurité croissante et les arrestations arbitraires de personnalités politiques et de chefs d’entreprise."



Le SEN a également exigé que "le Peuple souverain soit consulté par référendum sur toute modification touchant à la nature du régime politique sénégalais, en particulier l’organisation institutionnelle."



En outre, le SEN a salué la vision et le bilan du régime du Président Macky Sall, soulignant que celui-ci a doté le pays d’un dispositif de défense et de sécurité conforme aux ambitions nationales.



Enfin, le SEN a vivement critiqué "les propos et insinuations du président de la République à l’égard du Président Macky Sall, les qualifiant d’inqualifiables, dépourvus d’élégance et de dignité".



Pressafrik