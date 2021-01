Réinstallation des sinistrés de la Langue de Barbarie : large consensus autour du plan d’action (vidéo)

Le rapport du plan d’action de réinstallation des populations sinistrées de la Langue de Barbarie a été présenté, jeudi, devant les autorités administratives, politiques de Saint-Louis et les représentants de populations bénéficiaires. Cette activité menée dans le cadre du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) succède à la mise en place d’un comité ad hoc regroupant l’ensemble des parties prenantes pour un bon maillage de sa dynamique. Mme Awa NDIAYE, le responsable de la cellule environnementale et sociale de l’Agence de Développement municipal (ADM) en charge de la mise en œuvre de ce projet a salué l’implication et l’appropriation de la démarche par les populations impactées en revenant, au terme du conclave, sur les enjeux du relogement définitif en perspective.