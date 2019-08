Religion : 10 raisons de jeûner le jour d'Arafat (samedi)

Dix raisons pour jeûner ce samedi 10 aoùt qui correspond à la station au mont d ‘Arafât pour les pèlerins



1 – La station au mont d ‘Arafât est le meilleur jour de l’année,



2 – Il équivaut à 10.000 jours selon l’imâm Mâlik,



3 – “La meilleure des invocations est celle faite le jour de ‘Arafât” (Tirmidhi),



4- C’est en ce jour qu’a été révélé au Prophète (saws) le verset S5V3 sur le parachèvement de l’islam “…Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. Si quelqu’un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché… alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux”.

5 – Il symbolise le jour du jugement dernier.



6 – Dieu A juré par ce jour : “Et par le jour promis !” (Coran S85V3). Selon Abu Hurayra : “le jour “promis” correspond au jour de la résurrection, le jour “bien attesté” est le jour de de la station au mont de ’Arafat et le jour “témoin” est le vendredi” (Tirmidhi).



7 – C’est le jour “impair” (witr) par lequel Dieu A juré dans Sa parole : “Par le pair et l’impair !”. Ibn Abbas dit : “le pair” signifie le jour du sacrifice et “l’impair” le jour d’Arafat.



8 – C’est le jour du pardon des péchés, de l’affranchissement du feu de l’enfer : “Certes le Très Haut se montre fier devant les anges pour les pèlerins rassemblés au soir de ’Arafât et Il dit : “Regardez mes serviteurs, ils sont venus vers Moi couverts de poussière et les cheveux en bataille” (Ahmad).



9 – Il est recommandé de jeûner le jour de ‘Arafât pour les non pèlerins : “Ce jeûne efface les péchés de l’année écoulée et ceux de l’année à venir” (Muslim). Dans un autre hadith, le jeûne du jour de ’Arafât effacerait les péchés de 2000 jours.



10 – C’est en ce jour de ‘Arafât que Dieu A reçu l’engagement de la progéniture d’Adam relaté dans les versets S7V171à173.