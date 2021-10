Religion : La grande mosquée de Pikine Takk inaugurée - vidéo

C’est à l’occasion de la prière de ce vendredi 22 octobre 2021 que cette mosquée flambant neuve a été inaugurée sous l’égide de Serigne Baye FALL qui a dirigé la prière. Une forte mobilisation de fidèles a été notée. La reconstruction de cette demeure d’Allah est le fruit de l’engagement du comité de gestion suivant les traces et recommandations de son fondateur d’Allah Serigne Mouhamadou Lamine NDIAYE (Que Dieu l’accueille à Firdaws). Des prières ont été formulées en sa mémoire et son action bénéfique tant au plan religieux et social a été magnifié. Modèle de piété, de concorde et d’humilité, Serigne NDIAYE a été offert en exemple à la jeunesse.