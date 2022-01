Religion : la grande mosquée de l’UGB inaugurée – vidéo

Les clefs du joyau flambant neuf ont été remis vendredi au comité de gestion, en présence d’un parterre d’autorités et d’une forte mobilisation de la communauté étudiante. C’est l’aboutissement d’un long processus et la réponse à une veille doléance des étudiants, soucieux de pratiquer le culte dans de bonnes conditions. En effet, l’ancienne infrastructure religieuse en délabrement avancé, constituait un danger pour les fidèles. « En période d’hivernage, l’eau traversait le toit. Nous étions confrontés à un réel problème de sécurité », renseigné Alioune Badara BA, le président du comité de gestion. « Diverses activités sociales et religieuses seront menées dans cette mosquée, en plus des prières quotidiennes », a-t-il ajouté. Il s’agit notamment des rappels islamiques, des cours de coran, de la rupture collective durant le mois de Ramadan mosquée, implantée derrière le village.