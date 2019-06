Remise de drapeau: Macky Sall aux lions: « Vous avez tout ce qu’il faut pour entrer dans l’histoire »

Le président de la République Macky Sall a remis le drapeau national aux lions du Sénégal en partance en Egypte pour la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu dans quelques jours. Macky Sall veut le titre.



« Vous avez tout ce qu’il faut pour entrer dans l’histoire. Vous avez un ministre des sports motivé, vous avez le 12e gaindé derrière vous, le potentiel, et les conditions sont réunies pour représenter le Sénégal dignement dans cette Coupe d’Afrique », annonce le président de la République.



Il avance: « Il faut être humble, c’est l’humilité qui vous permet d’aller loin, d’amener le Sénégal très loin ». Les Lions iront en Espagne ce soir pour continuer la préparation avant d’aller au Caire pour entamer la compétition.



Les hommes de Aliou Cissé doivent jouer un match amical face au Nigeria avant de se rendre dans leur camp de base. Le Sénégal loge dans la poule C avec le Kenya, la Tanzanie et l’Algérie.



Wiwsport.com