Renouvellement du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal (rmbfs) : Le député maire de Bakel Ibrahima baba Sall reconduit...

Le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal a tenu son assemblée générale de renouvellement, les 19 et 20 décembre 2019 à la caserne des sapeurs-pompiers de Bakel.



Les délégations venues de la Guinée, de la Mauritanie, du Mali et Sénégal se sont retrouvées pour partager sur les activités du réseau afin de mettre au même niveau d’informations les collectivités territoriales riveraines du Fleuve Sénégal.



Chaque pays a délégué 30 maires pour des raisons qui sont liés aux capacités d’hébergement de la ville de Bakel car beaucoup de maires voulaient assister à la rencontre.



L’assemblée générale a aussi permis de partager et de valider le principe d’une charte de collaboration entre les collectivités territoriales riveraines du fleuve Sénégal ; de présenter le Schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré financé par l'UEMOA à hauteur de 250 millions ; de proposer un cadre de partenariat formel validé entre les communes riveraines du fleuve Sénégal ; de proposer des axes stratégiques et des pistes d’actions prioritaires autour desquels peuvent se structurer cette dynamique de collaboration (portefeuilles de projets transfrontaliers) ; élaborer une feuille de route permettant l’organisation de la table ronde des bailleurs cependant il faut aussi noter que la coopération a accepté de positionner 10 milliards de nos francs pour les premiers projets issus du SATI.



Il s’agissait aussi d’étudier et de valider le plan de communication et les solutions numériques réalisées avec l’appui de l’ADL ; d’élire les membres des organes du réseau pour 2020 ; valider la liste des membres du comité technique.



Les questions de paix et de sécurité ont été au cœur des débats, les différents maires ont pris la ferme résolution d’en faire une priorité dans leur gestion quotidienne.



L’AG, présidée par Monsieur Mamadou Mbaye, Préfet du département de Bakel, a eu une présence record de participants de haut niveau.



Nous avons pu noter la présence de Monsieur Malal Camara, directeur général de l’Agence de Développement Locale représentant du Ministre en charge des collectivités territoriales ; de Monsieur El Hadji Malick Diop représentant du président de la commission économique et financière CCT/UEMOA ; l’honorable député-maire de la commune de Bakel, Ibrahima Baba Sall président du réseau ; le président du Conseil Départemental de Bakel Monsieur Ibrahima Diallo dit Demba Ka ; Monsieur Ibrahima Diallo de la Guinée, vice-président du réseau et Maire de Labé ; le Maire de Kayes, 1er vice-président du réseau et le représentant de la délégation Mauritanienne.



Toutes ces personnalités ont prononcé un discours à l’ouverture des travaux et se sont accordé sur une vérité absolue : c’est que le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée ont un destin commun et se partagent le Sénégal qui est un fleuve long de 1 750 kilomètres, qui prend sa source en Guinée à 750 mètres d'altitude. Il arrose le Mali, puis la Mauritanie et le Sénégal, tout en servant de frontière entre ces deux pays, avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Louis.



Donc il urge de travailler dans le but ultime de faire du réseau une organisation faitière crédible et opérationnelle au bénéfice des populations riveraines et des pays concernés.



À l'issue des travaux qui ont duré deux jours, l'honorable député-maire de Bakel Ibrahima Baba Sall a été élu par acclamation président du réseau par l'ensemble des maires des pays concernés vu le travail colossal qu'il a abattu depuis 2016 pour donner corps au réseau.



Les statuts et règlement intérieur ont été adoptés sans amendement par l'assemblée marquant ainsi la naissance du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal.

Enfin, le plan d'action a été adopté et un site Web conçu pour accompagner la vie du réseau.



À noter également la présence remarquable et remarquée des partenaires techniques et financiers comme l'OMVS, la SAED, l'UEMOA, ADL, le GRDR, la SONADER (en Mauritanie) entre autres.