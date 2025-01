Rentrée des Cours et Tribunaux : Bassirou Diomaye Faye plaide pour une justice éthique et cohésive

Le Président Bassirou Diomaye Faye a présidé aujourd'hui la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux. Ce moment lui a servi de tribune pour revenir sur le rôle que doit jouer la justice dans la stabilité de la société.



"La Justice doit être garante en dernier ressort de la stabilité sociale. Chaque juge, dans l’intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l’éthique et à la vérité et dire le droit sans céder à l’injustice. La justice doit participer à cet effort d'introspection pour fortifier notre cohésion nationale pour que plus jamais la récente histoire qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise', a déclaré le chef de l'Etat.



Concernant le droit de grève, il a informé que les services techniques compétents travaillent à l'élaboration de réformes juridiques visant à clarifier davantage les conditions d'exercice du droit de grève dans les secteurs stratégiques.



Par ailleurs, M. Faye a indiqué que des mécanismes alternatifs de règlement des conflits collectifs de travail, tels que l'arbitrage et la médiation, seront consacrés par ces réformes.