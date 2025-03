Réorganisation de l’APR : Macky Sall fixe la nouvelle composition du SEN

L’Alliance Pour la République (APR) s’est félicitée de la décision 2025 – 01 du 17 mars 2025, prise par le Président Macky Sall, fixant la nouvelle composition du Secrétariat Exécutif National (SEN) du parti. Cette réorganisation marque une étape stratégique dans la refonte interne de l’APR, avec pour objectif de renforcer la cohésion, l’inclusivité et la représentativité territoriale.



Dans un communiqué officiel, le parti exprime son adhésion totale à cette décision, soulignant qu’elle repose sur une démarche cohérente et innovante, renforçant à la fois la responsabilité individuelle et collective des cadres du parti. L’APR met également en avant trois axes fondamentaux de cette réorganisation :



Une représentation territoriale équilibrée, permettant à toutes les régions d’avoir une voix au sein du SEN, un renforcement de la présence des femmes, affirmant la volonté du parti de promouvoir davantage de figures féminines dans les instances décisionnelles et un rajeunissement des responsables, témoignant d’une volonté d’impliquer une nouvelle génération dans la gestion et l’animation du parti.



Le communiqué insiste sur la nécessité pour les membres du SEN de s’engager activement dans l’évaluation, l’animation et la remobilisation du parti sur le terrain. Cette nouvelle dynamique vise à massifier la base militante et à renforcer les liens avec les populations, en tenant compte des enjeux politiques actuels.



L’APR considère que cette réorganisation constitue un acte fondateur pour la consolidation de son ancrage politique. Elle s’inscrit dans une démarche de continuité, tout en intégrant des éléments de renouvellement et d’ouverture pour mieux répondre aux défis à venir.



Dans l’attente de la mise en place du Nouveau Conseil National du parti et du Comité Permanent, l’APR se prépare à de nouvelles stratégies politiques, dans la perspective des échéances électorales à venir.