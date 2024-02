Report de la présidentielle : les commerçants décrètent 2 jours sans commerce

Omar Cissé, directeur exécutif de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) à travers la plateforme Aar Sunu élection, a expliqué devant la presse que « les commerçants souffrent de ces heurts qu'on note dans notre pays suite à des décisions politiques ».



C'est pourquoi ils comptent paralyser l'activité commerciale la semaine prochaine. « Nous allons cesser les activités lundi et mardi prochains. Les commerçants et opérateurs économiques sont appelés à respecter le mot d'ordre pour que le calendrier républicain soit respecté », dit-il.

« Des commerçants ont été tués ; le plus récent est le meurtre de Modou Guèye, un jeune de Colobane qui se précipitait pour rentrer chez lui quand les manifestations ont démarré. Il a reçu une balle. Des commerçants sont aussi retenus dans les commissariats et en prison. Nous sommes victimes à 80 % de ces mauvaises décisions politiques », renseigne le directeur exécutif de l'Acis.

Il ajoute qu’en plus des pertes humaines, il y a aussi des pertes matérielles. « La sécurité fait défaut au niveau des commerces et surtout ceux qui sont du pays », dénonce-t-il.