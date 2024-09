Reprise des recherches d'au moins 48 migrants disparus au large des Canaries

Les secouristes recherchent toujours des migrants en provenance de Mauritanie, portés disparus au large des îles espagnoles des Canaries.



"Les recherches des personnes disparues dans le naufrage d'une pirogue hier à El Hierro ont repris", a indiqué à l'AFP l'organisation espagnole de sauvetage en mer, Salvamento Marítimo.



Le naufrage qui a fait au moins neuf morts et 48 disparus selon les secours, a eu lieu à environ 4 milles nautiques (environ 7 km) au sud du port de La Estaca, sur l'île d'El Hierro, une des îles de l'archipel espagnol des Canaries.



"On parle de 48 morts", a déclaré samedi soir, faisant référence aux disparus, le président de la région des Iles Canaries, Fernando Clavijo.



"Il est peu probable que nous puissions retrouver davantage de corps dans les prochaines heures", a-t-il ajouté dans des déclarations à la presse. Les corps apparaîtront plutôt "dans les deux ou trois prochains jours", en fonction des courants.



Des sources gouvernementales ont indiqué que le nombre total d'occupants du bateau pourrait finalement être de 90 personnes, et non de 84, comme annoncé par les secours, ce qui porterait à 50 le nombre de disparus.



Selon le gouvernement espagnol, l'embarcation avait pris la mer à Nouadhibou, en Mauritanie, à environ 800 km de là.



Les naufragés "étaient sans nourriture et sans eau depuis deux jours", une situation qui aurait contribué "un peu à la panique" au moment du sauvetage, et au chavirement du bateau à ce moment-là, a expliqué à la presse Anselmo Pestana, délégué du gouvernement aux îles Canaries, à La Estaca.



L'accident s'est produit lors d'opérations de secours, après un appel, peu après minuit, dans la nuit de vendredi à samedi des migrants, eux-mêmes, aux services de sauvetage. L'embarcation a chaviré alors que la plupart de ses occupants s'étaient regroupés sur un côté, selon les secours.



Ce drame n’est pas sans rappeler le naufrage, début septembre, d'un bateau de migrants qui avait fait au moins 39 morts au large du Sénégal.



La problématique de la migration clandestine ne cesse de faire grimper le nombre des victimes. Des milliers de migrants sont morts ces dernières années en tentant la dangereuse route atlantique vers l’Europe depuis l’Afrique, principalement via les îles Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent précaires.



Depuis le 28 août 1994 et l'arrivée de deux jeunes Sahraouis à bord d'une simple barque dans l'archipel espagnol des Canaries -date de naissance symbolique de ce qui est appelé en Espagne la "route canarienne", quelque 200.000 migrants ont emprunté cette voie pour rejoindre l'Europe, selon le ministère espagnol de l'Intérieur.



Au 15 août dernier, 22.304 migrants étaient arrivés aux Canaries depuis le début de l'année, contre 9.864 pour la même période en 2023, soit une augmentation de 126%. Pour l'ensemble de l'Espagne, la hausse est de 66% (de 18.745 à 31.155).