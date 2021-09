Reprise des travaux de dragage de la brèche : Alioune NDOYE fait le constat (vidéo)

Après une première tentative non concluante avec une entreprise chinoise, l’opération de dragage de la brèche de Saint-Louis a été lancée, il y a une quinzaine de jours. Alioune NDOYE, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime s’est rendu sur place ce matin, avec une forte délégation d’élus locaux et de membres de l’administration territoriale. Il s’est réjoui de la relance de ce projet cher au gouvernement en soutenant qu’au vu des assurances données pour la nouvelle soumissionnaire, le canal serait complétement balisé en janvier 2022. A terme, ces travaux devront mettre aux accidents de pirogues sur ce chenal en le rendant stable à la navigation. Rappelons que la brèche de Saint-Louis a déjà occasionné plus de 400 morts.