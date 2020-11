Rescapé du drame de Cap-Vert: "nous étions au départ 150, à l'arrivée, 66 restaient "

Pour le survivant de l'enfer, "quand ceux qui savent nager sont arrivés sur la plage, pour chercher des secours, les gens fuyaient...".



A l'en croire, ils étaient cent cinquante (150) au départ, mais à l'arrivée, seuls soixante six (66) restaient. "C'est douloureux et terrible. Nous sommes très fatigués", se remémore-t-il.



Quatre (4) d'entre eux sont retenus à l'hôpital , le reste convoyé à Santa Maria et ils magnifient la solidarité des sénégalais basés à Sal, la capitale touristique de Praïa.



