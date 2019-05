Résilience face aux changements climatiques : le rapport diagnostic pour une ville durable présenté aux acteurs de Saint-Louis

Le groupe IDOM, recruté par l’Agence de Développement Municipal (ADM), a présenté, lundi, aux acteurs de Saint -Louis, le rapport diagnostic pour une ville durable.



L’objectif de l’étude est de définir un concept et stratégie de ville durable pour Saint Louis et ses environs pour guider le processus de planification de la zone d’étude (y compris la formulation du PDU horizon 2038), a-t-on appris.



La matérialisation de cette vision inscrite parmi des stratégies spécifiques sectorielles du programme, devra assurer la réalisation d’une ville de Saint-Louis équitable viable et vivable.



