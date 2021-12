Respect de la parité : À Saint-Louis, un comité de veille mis en place – vidéo

C’est le fruit d'une dynamique portée par le Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF). Elle milite en faveur du respect des règles de la parité lors de la mise en place des bureaux municipaux et des commissions. « Elle a été respectée dans la confection des listes électorales. Il faut maintenant que la disposition soit prise en compte pour le reste du processus », a laissé entendre Suzanne TISSERA, membre du comité de suivi de la parité du COSEF. Des associations de femmes évoluant dans diverses activités ont répondu présent à l’appel d’une assemblée constitue du comité de veille et d’alerte de la zone nord (Saint-Louis et Louga), sous la direction de Mme Aida MBAYE DIENG, adjointe au maire de Saint-Louis. La nouvelle entité va servir de moyen de plaidoyer. Elles décident de se battre ensemble pour que cet acquis, renforcé par un décret d’application, soit matérialisé.