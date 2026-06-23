Restructuration de la dette : Serigne Guèye Diop recadré par le ministère des Finances

Une déclaration du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a provoqué une vive réaction du ministère des Finances, créant une friction publique inédite au sein du gouvernement sur la question centrale de la dette publique sénégalaise.Invité sur le plateau de la RTS, le ministre a exprimé l'ouverture du nouveau gouvernement à une restructuration de la dette.





« Cette dette, si elle doit être rediscutée, il faut la rediscuter. Si elle doit être restructurée, il faut la restructurer », a-t-il déclaré, précisant que « le gouvernement est maintenant ouvert à discuter avec le FMI, à trouver un accord, à trouver les conditions de restructuration».





« On ne sait pas les conditions que le FMI va poser, mais si c'est nécessaire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire», a-t-il ajouté, affirmant que le gouvernement abordait les négociations «sans idéologie».Cette sortie constitue un virage majeur : l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko avait publiquement qualifié toute restructuration de la dette de «honte» et d'«infamie», refusant catégoriquement l'option jusqu'à son limogeage en mai dernier.





Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan a réagi dans la foulée par un communiqué distanciant l'État des propos tenus.





« Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan du Sénégal a pris connaissance, ce lundi 22 juin, d'un article de presse faisant écho aux déclarations du ministre de l'Industrie et du Commerce, lors d'une émission télévisée, relatives à la gestion de la dette publique, lesquelles constituent une opinion personnelle et ne reflètent aucunement la position officielle de l'État du Sénégal», a précisé le département de Cheikh Diba.





Le ministère a réaffirmé être «le canal officiel de communication sur tout sujet relatif aux finances publiques et aux relations avec les partenaires financiers internationaux», soulignant que «l'État du Sénégal reste pleinement engagé dans le respect de l'ensemble de ses obligations financières et dans l'exécution régulière de ses engagements vis-à-vis de ses créanciers ».





Cette divergence survient au lendemain de la publication du communiqué de fin de mission du FMI, dont une équipe a séjourné à Dakar du 15 au 22 juin pour évaluer la situation macroéconomique du pays.





MS/NDARINFO.COM

