Retour au PS : Ce qu'en pense Khalifa Sall ...

Khalifa Sall retournera au Parti socialiste dès qu'il quittera Rebeuss. La révélation est du maire de la Médina, Bamba Fall, qui informe que c'est l'ancien maire de Dakar lui-même qui le lui a confié.



«Khalifa nous a dit que personne ne peut l’exclure du Ps. S’il sort de prison, il ira directement au Parti socialiste», déclare Bamba Fall sur les ondes de la Zik Fm.



À la question de savoir si Khalifa pourrait être le candidat du Ps en 2024, il répond par l’affirmative : «Bien sûr que si. On ne peut pas insulter l’avenir. En 2024, personne ne sait qui sera là. Et à ce moment-là, on peut avoir des camarades qui pourraient être plus aptes à être candidats. Mais Khalifa reste un bon candidat.»



Pour ce qui le concerne l’édile de la Médina, dont le retour au Ps a été récemment annoncé, précise : «Je ne parle même pas de retour, parce que je n’ai jamais quitté. Je suis né politiquement au Parti socialiste, j’ai grandi là-bas et j’y resterai. Légalement, on n’a jamais été exclu; on l'a entendu par voie de presse. Et je pense qu’une voie de presse ne peut exclure un militant de plus de 30 ans. Au Parti socialiste, il y a un processus d’exclusion. Ce processus, on ne la jamais fait.»



SENEWEB