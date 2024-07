Retrait des bases françaises à Dakar : Ce que les militaires Sénégalais ont conseillé à Ousmane Sonko

Le séjour des militaires français sur le territoire national n’est-il plus qu’une question de jour? Le premier ministre et l’Etat major du Sénégal sont visiblement sur ce cas précis. En effet, suite à la saisine par Ousmane Sonko pour voir dans quelles conditions poursuivre la coopération militaire entre le Sénégal, la France, la Grande Bretagne et le Canada, les grands officiers de l’armée sénégalaise notamment, l’Etat major des armées ont partagé avec l’autorité leurs suggestions. Surtout pour le cas de la France.



Selon les informations de ConfidentialDakar, « l’Etat major sénégalais souhaite une mise à jour de ces accords de défense en gardant le volet coopération et formation qui est le chapitre essentiel, mais il penche pour le retrait des titres et terrains affectés aux militaires français ». En effet, aussi bien à Ouakam, Mermoz, dans le département de Rufisque ou au centre ville de Dakar, notamment au Port, l’armée française occupent des hectares entiers leur offrant des bases militaires sur le sol sénégalais. Cependant, informe la revue d’informations quotidiennes, « une bonne partie des officiers sénégalais penchent pour la récupération par l’Etat du Sénégal desdits camps des mains des français et que leurs soldats puissent être hébergés dans les espaces militaires sénégalais pour ce volet coopération et formation ».



Pour rappel, le premier ministre Ousmane Sonko a évoqué la possibilité de fermer les bases militaires françaises sur le territoire, lors d'un discours prononcé en mai dernier, à travers une conférence de presse conjointe avec le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon.



Dakaractu