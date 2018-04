Retraite aux flambeaux : A Saint-Louis, un spectacle inédit. Regardez !

a fête de l’indépendance s’ouvre, grandiose, à Saint-Louis par une procession rythmique à travers les artères de NDAR. De la Langue de Barbarie au faubourg de SOR, des troupes du commandement de la zone Nord numéro 2 ont sillonné, ont chanté, flambeaux aux moins, leur engagement au service de la Nation et déclamer leur Amour pour la Patrie. Des populations et des jeunes membres de mouvements foulards se sont joints aux cadences irrésistibles des fanfares. Le spectacle a été bouclée sur la place Faidherbe devant le Gouverneur, les membres des l’administration et le COMZONE Mbaye CISSE et d’autres chefs de corps des forces de défense et de sécurité. Vivez l’ambiance sur votre portail préféré