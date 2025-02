Richard-Toll : L'État envisage de réhabiliter la «Folie du baron Roger»

Le secrétaire d’Etat à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Bakary Sar, a annoncé, vendredi, la mise en place d’«actions concrètes» pour réhabiliter et valoriser la Folie du Baron Roger.



Ce château construit à Richard-Toll (Nord) par Jean-François Roger, ancien Gouverneur du Sénégal (1822-1827), se trouve dans un état de délabrement avancé. «Nous avons constaté que le site est dans un état de délabrement avancé. Nous allons voir, à travers des actions concrètes, comment trouver des moyens pour réhabiliter et valoriser le site pour qu’il puisse servir la communauté et les historiens», a-t-il dit au cours d’une visite sur les lieux. Des agents de la Direction du patrimoine de Saint-Louis et le Préfet du département de Dagana, Ibrahima Ismaïla Ndiaye, ont pris part à la visite.



Tout cela, souligne-t-il, nécessite un travail qui va concerner plusieurs ministères, afin de voir «comment prendre les mesures idoines pour sauver ce site historique et culturel», niché au cœur d’une zone riche en histoire et connaissance.



«Il faudra aussi, au niveau local, dans le cadre d’une politique de territorialisation de la culture, faire en sorte que les élus puissent participer à sa valorisation. Les municipalités pourront trouver des moyens pour sauvegarder ce site», a-t-il plaidé. Pour Bakary Sarr, la réhabilitation du site pourra contribuer à la création d’emplois chez les jeunes et les femmes avec la relance des activités touristiques. Elle apportera aussi un surplus dans l’économie rurale qui sera très bénéfique pour la commune de Richard-Toll et le département de Dagana, a-t-il fait valoir.



Ce vestige colonial a été construit il y a plus de 200 ans par l’ancien Gouverneur du Sénégal (1822-1827), dans cette commune du département de Dagana située à 100 km de Saint-Louis, l’ancienne capitale de la colonie du Sénégal et de l’Afrique occidentale française (Aof).



La Folie du Baron Roger est un édifice logé entre les quartiers de Gaya et Richard-Toll Escale, au milieu d’une petite forêt nichée à moins de cent mètres de la Route nationale numéro 2. Pour les visiteurs de Dagana, l’ancien palais se trouve juste avant le pont menant à la ville sucrière. Pour ceux arrivant de Saint-Louis, il est visible aux abords de la rivière du Taouey. L’ancien château a été construit à l’aide de bois et de pierres anciennes qu’on retrouve encore dans ses alentours.



