Richard Toll : quatre élèves interpellés pour vol d'épreuves et effraction

Quatre élèves du Lycée Cheikh Richard Toll ont été arrêtés et placés en garde à vue après avoir tenté de dérober des épreuves de composition, selon les informations parues dans la presse.





Identifiés comme I. S. Mballo (18 ans), N. Ba (19 ans), F. Diallo (19 ans) et M. Fall (19 ans), les mis en cause auraient élaboré, avec leurs acolytes, un plan pour s'emparer des sujets d'examen après avoir obtenu de mauvaises notes lors des contrôles du second semestre.





Dans la nuit du mardi 16 juin, les quatre élèves se sont introduits dans le bureau du proviseur en passant par une fenêtre, pendant que le reste de la bande montait la garde à l'extérieur. En plus des épreuves de mathématiques qu'ils ciblaient, ils ont également emporté trois téléphones portables préalablement saisis par le proviseur sur d'autres élèves lors des compositions du second semestre.





Arrêtés et placés en garde à vue, les mis en cause, âgés entre 18 et 19 ans, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction et fraude aux examens. Ils risquent de lourdes peines.





MS/NDARINFO.COM

