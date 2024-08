Risques de débordement du fleuve Sénégal, entre Bakel et Matam

Le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, Bakary Faty, a signalé, jeudi, des “risques de débordement” du fleuve Sénégal, entre Bakel (est) et Matam (nord).



“À la date de ce jeudi 22 août 2024, le niveau de l’eau à Bakel, qui était de 9,52 mètres à 8 heures, est monté à 9,57 mètres à 12 heures, à 43 centimètres seulement de la cote d’alerte, qui est de 10 mètres”, a-t-il noté dans un communiqué.



“Par conséquent, a ajouté M. Faty, si la tendance pluviométrique actuelle se poursuit, le seuil critique pourrait être atteint dans les prochaines heures, ce qui entraînerait des débordements du fleuve par endroits, notamment sur l’axe Bakel-Matam.”



En raison de “ces informations, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement invite les populations riveraines et [celles exerçant des] activités aux abords du fleuve Sénégal […] à observer une vigilance maximale”, lit-on dans le communiqué.



Il est recommandé aussi aux personnes vivant près de ce cours de “prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d’eau”.



“Dans le cadre de la prévention des inondations, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement assure un suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie, à travers les stations hydrométriques installées à cet effet”, a assuré Bakary Faty.



APS