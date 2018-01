Robert Kidiaba : « Khadim Ndiaye peut évoluer dans n’importe quel Championnat Européen »

« En football, la chance compte beaucoup, et alors que les joueurs de champ trouvent plus facilement preneurs, les gardiens africains doivent quant à eux montrer plus », a analysé Kidiaba, ambassadeur de l’édition 2018 du CHAN dont les demi-finales auront lieu ce mercredi.



« Si le Sénégal fait confiance au gardien du Horoya dans ses buts, c’est parce qu’il est bon », a souligné celui qui a remporté, avec son équipe nationale, la première édition du Championnat d’Afrique des nations en 2009.



Il a évoqué les derniers matchs du Sénégal dans les éliminatoires du prochain Mondial, au cours desquels Khadim Ndiaye avait sorti selon lui « le grand jeu ».



Selon Robert Kidiaba, comme lui, Khadim Ndiaye est tombé sur une période où les Européens donnent la priorité « à leurs propres gardiens de but », a-t-il jugé.



Le CHAN est une compétition disputée par des joueurs évoluant dans les championnats locaux.



Wiwsport