Rosso | Mauritanie : Un gendarme et un policier arrêtés pour complicité de trafic de migrants

Un gendarme et un policier en poste sur le ferry de Rosso ont été arrêtés pour leur implication présumée dans une tentative de passage clandestin de migrants vers Nouakchott, en Mauritanie. Cette interpellation est le résultat d’une opération menée par le Groupement de Réponse Rapide, de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GARSI), alerté par des renseignements précis.



Selon des sources concordantes, les deux agents de sécurité auraient tenté de faciliter le transit illégal de six étrangers en direction de la capitale mauritanienne. Ce réseau de passeurs, qui commence à être dévoilé, met en lumière des complicités internes troublantes au sein des institutions chargées de veiller au respect de la loi.





Le gendarme suspecté a été arrêté à Nouakchott, tandis que son collègue policier est actuellement détenu au commissariat de Tékane, dans l’attente de la fin des investigations. Outre ces deux agents, un civil soupçonné d’avoir joué un rôle d’intermédiaire — agissant comme courtier entre les différentes parties — a également été placé en garde à vue.



Les six migrants concernés par cette tentative de passage clandestin ont été interceptés avant leur transfert, grâce à l’intervention rapide du GARSI, évitant ainsi leur transit illégal via Rosso.



Les autorités mauritaniennes ont annoncé l’ouverture imminente de procédures judiciaires à l’encontre des personnes impliquées. Cette affaire met en évidence les méthodes parfois complexes utilisées par les réseaux de passeurs, souvent aidés par des complicités internes permettant de contourner les dispositifs de sécurité.



NDARINFO.COM