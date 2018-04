Rosso Mauritanie : Interpol ferme 6 pharmacies et arrête leurs propriétaires

La police internationale Interpol a fait fermer six pharmacies à Rosso et arrêter leurs propriétaires, a-t-on appris de source sécuritaire dimanche dans cette ville, située au sud de la Mauritanie, sur le fleuve Sénégal.



Déployée dans le cadre d’une vaste traque des médicaments falsifiés, cette opération avait été lancée début avril dans la capitale Nouakchott avec l’arrestation, par la police mauritanienne, d’un certain nombre d’importateurs de médicaments sur demande d’Interpol.



Cette dernière a transmis aux autorités mauritaniennes des documents et preuves accablant les importateurs et propriétaires arrêtés. Le ministère de la Santé mauritanien a pris, il y a deux semaines, une décision consistant à retirer des pharmacies quatre médicaments suspectés d’être falsifiés.



APANEWS