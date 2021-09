Rosso : Un Sénégalais arrêté avec 16 kg de chanvre indien

Les policiers en service au poste de PK10 à la sortie de Rosso ont arrêté un homme de nationalité sénégalaise en possession d’une quantité de chanvre indien estimée à 16 kg dissimilée dans ses bagages, a-t-on appris de sources concordantes.



Le présumé narcotrafiquant était en route pour Nouakchott, mais, son voyage a été interrompu par la police.



Les services sécuritaires positionnés sur le long des axes routiers fouillent minutieusement les véhicules et les bagages des voyageurs venant de l’intérieur et des pays limitrophes pour déjouer toute tentative d'introduction de drogue et de stupéfiants.



Il a été déposé à la police pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés avant son transfert à la justice.



Les faits se sont produits, le mardi dernier, aux alentours de 17 heures, dit-on.