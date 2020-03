Rosso : le passage fermé

En conséquence, précise la même source, les trafics et les déplacements de personnes, à l’exception des transports de marchandises, sont interdits.

Le communiqué souligne que les présidents sénégalais Macky Sall et mauritanien Mohamed Ould El-Ghazouani ont décidé, d’un commun accord, de la fermeture des frontières des deux pays.

Les gouverneurs des régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda, ainsi que les Hauts commandements de la Gendarmerie et les directeurs généraux de la Police et de la Douane sont chargés de l’exécution de cette mesure, ajoute la même source.



Le Sénégal a enregistré samedi neuf nouveaux cas de contamination au coronavirus (Covid-19), portant désormais à 56 le nombre total de cas recensés dans le pays depuis le 2 mars, a annoncé le ministre de la Santé et de l’action sociale.

Abdoulaye Diouf Sarr, indiqué que sur 31 tests d’examen virologiques reçus, neuf sont revenus positifs.

"Il s’agit de cinq cas importés, un cas contact du patient déclaré positif le 11 mars, les trois cas communautaires", a-t-il précisé.

Avec ces neuf nouveaux cas, le Sénégal compte désormais 56 cas confirmés, dont cinq guéris. En tout, 51 patients sont sous traitement à Touba et Dakar.

Le ministère sénégalais de l’Intérieur annonce la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Mauritanie à compter de ce samedi et ce jusqu’à nouvel ordre pour réduire les risques de propagation de la maladie causée par le coronavirus (Covid-19).APS