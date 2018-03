SAINT-LOUIS TRÈS SALE : l'imam Mouhammedou Abdallah Cissé, peiné, interpelle les autorités (audio)

L'Imam qui faisait une communication sur la place de la propreté dans l'Islam appelle les autorités de la ville à se pencher sur le système de collecte d'eaux usées et ordures ménagères.



« La ville est sale », a répété, trois fois, l'imam CISSE dans son sermon du vendredi. Il a demandé à l'équipe municipale de prendre toutes ses responsabilités.

« Depuis deux semaines, les ordures qui longent les berges du fleuve n'ont pas été évacuées. Elles se décomposent et dégagent des odeurs infectes qui, transportées par le vent, pénètrent dans nos maisons et même dans l'hôpital régional de Saint-Louis. Dans cette situation, la maladie ne peut que persister », a avertit l'imam.



En outre, il a plaidé pour des actions d'envergures afin de libérer la ville de l'insalubrité galopante qui l'étrangle, en mettant l'accent sur les dangers qui guettent les populations avec l'ouverture de l'hivernage.



L'Imam Mouhammedou Abdallah Cissé a demandé, par ailleurs, au Président Macky Sall Macky Sall de régulariser la situation des élèves maitres et de ne pas briser l'espoir nourri par ces jeunes et leurs parents, après l'obtention de leur baccalauréat.



Il a invité, en outre, le chef de l'État sénégalais à revoir cette décision afin que l'avenir de ces jeunes ne soit pas sacrifié.



Voici son appel en audio

