SECOND MANDAT : Macky remercie le soutien du Khalife général des Tidianes

Ce lundi, à quelques jours du Gamou, le chef de l'Etat, Macky Sall, s'est rendu à Tivaouane. Après avoir effectué son Ziarra, il a tenu à remercier le Khalife général des tidjanes qui l'a soutenu pour l'obtention de son second mandat.



«Je dois te remercier. Remercier aussi toute la famille et Tivaouane aussi. A la veille de l'élection, je suis venu demander vos prières pour obtenir un second mandat.



Je vous remercie pour votre soutien qui a produit des résultats», a-t-il indiqué. Et de rappeler: «Tu m’avais soutenu durant les périodes de braise. Il y avait même une période où on m’accusait d’avoir du mépris pour les familles maraboutiques. Mais je suis à la tête du pays depuis 7 ans et je n'ai jamais eu de problèmes avec les chefs religieux.





Et durant cette période, c'est toi qui m'avais défendu. Et je n’étais pas encore président.»



Le chef de l’Etat a assuré au Khalife général des Tidianes tout son soutien et a promis de poursuivre l’œuvre de modernisation de la cité.



Seneweb